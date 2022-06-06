İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası, aslına uygun yeniden inşa edilecek - Haberler

İZMİR İktisat Kongresi'nin yıkılan binası, valilik önderliğinde kongrenin 100'üncü yılında aslına uygun yeniden inşa edilecek. Binanın dış cephesi döneme uygun, iç kısmı ise modern bir kongre merkezi görünümünde düzenlenecek. Yapının bulunduğu arkeolojik alandaki kazılarda bulunan Osmanlı dönemi parçalarının da sergileneceği kongre merkezinde, 17 Şubat 2023'te uluslararası bir iktisat kongresi gerçekleştirilecek.

Yeni Türkiye'nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla 17 Şubat 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlendiği bina, aslına uygun yenilenecek. Vali Yavuz Selim Köşger, kazı alanında yeni kongre binasına ilişkin çalışmalarda gelinen son nokta ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Müze Müdürü Cengiz Topal, Kazı Başkanı Akın Ersoy, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Orhan Demirağlar ve mimar Salih Seymen de hazır bulundu. Kongre binası, İzmir İktisat Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü olan 17 Şubat 2023'te bitirilmek üzere yeniden inşa edilecek. Çeşitli kalıntıların bulunduğu kazı çalışmaları sayesinde İzmir'de ilk kez Osmanlı dönemine ait arkeolojik kazı çalışması da yapılacak. Bulunan kalıntıların bina içerisinde sergileneceğini kaydeden Vali Köşger, binanın dış cephesinin döneme uygun, iç kısmının ise modern bir kongre merkezi görünümünde olacağını belirtti.