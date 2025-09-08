İzmir'in Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Kutlandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Yorgancılar, mesajında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin gösterdiği eşsiz istiklal mücadelesi ve bağımsız yaşama kararlılığının en büyük simgesi olduğunu belirtti.

İzmir'in kurtuluşunu büyük bir gurur, coşku ve minnetle kutladıklarını vurgulayan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi taçlandıran tarih ise 9 Eylül 1922'dir. Bu önemli tarih yalnızca İzmir'in işgalden kurtuluşu değil; bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze ve Cumhuriyetimize giden yolun en önemli kilometre taşlarından biridir. İzmir, o gün ülkemizin bağımsızlığının sembol kenti olmuş, ondan sonraki her dönemde de Türkiye'nin demokrasiye, çağdaşlığa, üretime ve yenilikçiliğe açılan penceresi olmaya devam etmiştir. Bu itibarla 103 yıl önce atalarımızın canları pahasına koruduğu bu topraklarda, Cumhuriyetimizin değerlerine ve Atatürk devrimlerine sahip çıkmak, ülkemizi bilimde, sanayide, teknolojide ve ekonomide daha ileriye taşımak başlıca görevimizdir."