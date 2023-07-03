İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi'nde çıkan yangın, ekin tarlasından otluk ve bozuk ormana sıçradı. Yangına ekipler müdahale etti ve yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında çıkarak otluk ve bozuk ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi'nde bugün saat13: 00'da ekin tarlasında çıkan yangın otluk ve bozuk ormana sıçradı. Yangına ekipler tarafından ilk müdahale saat 13.15'te yapıldı. Ekipler, 4 helikopter, 2 uçak ve 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangına müdahale etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiraz'daki yangın yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından saat 16.29 itibarıyla kontrol altına alındı.