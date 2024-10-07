Üye Girişi
Haberler

Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar

Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kaçak olarak Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirdi. Külçe altınlardan 84'ünün, kadın yolcuların cinsel organlarında olduğu tespit edildi. 7 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, polisin durduğu Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki araçta yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmaya çalışıldığı belirlenen her biri 110 gram ağırlığında toplam 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı. Külçe altınlardan 84'ünün kadın yolcuların iç beden muayenesinde cinsel organlarında taşıdıkları belirlenip, cerrahi müdahale ile çıkarıldığı bildirildi.

Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar

CERRAHİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı bilgisine ulaştı. 2 Ekim'de harekete geçen polis, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki aracı havalimanının çıkışında durdurdu. Araçta ve yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca alınan mahkeme kararının ardından Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesiyle yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.

Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON TL

Ele geçirilen toplam 18 kilo 500 gram ağırlığındaki 166 adet külçe altının piyasa değerinin 55 milyon TL olduğu belirtildi. Kaçak getirdikleri altınlarla yakalanan 6 Özbek kadın yolcu ile onlara yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adnan Menderes Havalimanı Kaçakçılık Türkiye Polis İzmir

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü

'İncel' şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazartesi günü hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 7-8 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ekim Aliağa, Dikili, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.