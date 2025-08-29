İzmir Enternasyonal Fuarı 94'üncü kez kapılarını açtı

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla 94'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Fuarımız, ticaret ile kültürün, sanat ile teknolojinin, eğlence ile yeniliğin buluşma noktası olacak. Yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir alan değil, aynı zamanda milyonlara ulaşan ziyaretçisi, yüzlerce katılımcısı ile ticaretin, kültürün, sanatın ve halkımızın buluşma adresi olan İEF, bu anlamda sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir şölen özelliğini taşıyor" dedi.

İEF, bu yıl 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla 94'üncü kez kapılarını açtı. İEF, Gündoğdu Meydanı'nda başlayan Lozan Kapısı'nda sona eren kortejle başladı. İZFAŞ tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuar, 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kültürpark'ta gerçekleştirilen İEF'in açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bosna-Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Bosna-Hersek İnsan Hakları ve Mülteci Bakanı Sevlid Hurtic, siyasi parti temsilcileri belediye başkanları, STK ve oda temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Milletimizin bağımsızlık yolculuğunda bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü ile Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunu tescil eden Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde böylesine köklü bir fuarı düzenleyerek bayramlarımıza ayrı bir heyecan ve coşku katma imkanına kavuşuyoruz. Bu zaferler, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtı. Ulu Önder'in 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emrini verdiği Büyük Taarruz'un nihai zaferi, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ile taçlanmıştır. İzmir, bu yönüyle, her Türk evladının kalbinde ayrı bir sevgiye ve öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

'TAŞIDIĞI ÖNEMİ GÖSTERİYOR'

Dünya ekonomisinde belirsizliklerin zirveye ulaştığı, güç dengelerinin hızlı değişim gösterdiği, üretim ve tedarik zincirlerinin derinden etkilendiği bir dönemden geçildiğini belirten Bakan Yardımcısı Ağar, "Böylesine bir dönemde Türkiye olarak, küresel diplomasinin merkezinde kendini konumlandıran ve bölgesel iş birliği ve dayanışmayı önceliklendiren bir duruş sergiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu tür zorlu dönemlerden ülkemizi ekonomik anlamda en avantajlı olarak çıkarmanın yegane yolu; yakın coğrafyamız ve hedef ülkelerimiz başta olmak üzere, ülkemizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmekten geçiyor. Nitekim, izlediğimiz başarılı politikaların katkısıyla, ekonomimiz büyüme performansını 19 çeyrektir başarıyla sürdürürken, milli gelirde 1,3 trilyon doları aşan bir düzeye eriştik. Ekonomimizin lokomotifi ihracat tarafında da, dünya ticaretindeki tüm yavaşlamaya ve resesyon risklerine karşı artış eğilimini sürdürüyoruz. Mal ihracatımız temmuz ayı itibarıyla 270 milyar dolar ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Hizmet ihracatımız ise rekorlarına bir yenisini ekleyerek haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 117,7 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda mal ve hizmet ihracatında 390 milyar doları aşan bir ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki bu katkının etkisiyle; 2023 yılı mayıs ayında 55,1 milyar dolar olan cari işlemler açığı, sonraki aylarda önemli oranda azalarak, 2025 Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış olarak 18,9 milyar dolara kadar geriledi. Dünya mal ticaretinden yüzde 1,07; hizmet ticaretinden ise yüzde 1,32 pay alan ülkemizin, küresel pazardaki ağırlığını daha da artırmak adına; bakanlığımız başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle tam bir uyum ve işbirliği içinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. İzmir fuarımız da bu çabalarımızın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Fuarımızın, etki alanını her geçen yıl daha da artırarak gerçekleştirilmesi, İzmir'in dünya ticareti açısından taşıdığı önemi de hepimize açıkça gösteriyor" dedi.

'İZMİR, ÜLKEMİZ SANAYİSİNİN VE TİCARETİNİN ANA DAMARLARINDAN BİRİNİ OLUŞTURUYOR'

"Güzel İzmirimizi her alanda hak ettiği konuma ulaştırmak adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik" diyen Bakan Yardımcısı Ağar, "Sanayiden, tarıma; turizmden, sağlığa; ulaştırmadan, enerjiye; daha bir çok alanda hükümetlerimizce son 22 yılda yapılan kritik yatırımların değeri günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyar liraya ulaştı. Bizler de bakanlık olarak, İzmir'in bu gelişiminde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek adına tüm imkanlarımızla ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, İzmirli firmalarımıza Bakanlığımızca geçen yıl 1,2 milyar TL kaynak sağlarken, sadece bu yıl 26 Ağustos itibarıyla sağlanan destek tutarı ise 687 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2024 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat ile İzmir, ülkemiz sanayisinin ve ticaretinin ana damarlarından birini oluşturuyor. Ege Bölgemizin incisi, gözbebeğimiz İzmir'imizi; köklü sanayi ve ticaret geleneğinden güç alarak, daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayan bir konuma ulaştırmak için kararlıyız. Nitekim, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar, dünyaya ticareti öğreten, ticaret yoluyla da bölgesine barış ve istikrar getiren bir özelliğe de sahip. 2 gün önce Şam'da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara'nin katılımıyla 62'nci Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdik. Orada da gördük ki insanlar; yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen ticaretle ve iş birliğiyle geleceğe umut dolu bakabiliyorlar. İzmir fuarımız da tüm bölgesinde ticari iş birliğine ışık tutan, geçmişinden aldığı güçle ülkemizi geleceğe taşıyan ve bölgemizdeki diğer kadim şehirlere bu özellikleriyle örnek olan bir işlev görmeye devam ediyor" dedi.

'İZMİR, BÖLGENİN FUARCILIK KÜLTÜRÜNÜN KALBİNİN ATTIĞI ŞEHİR'

İzmir'in yalnızca Ege'nin değil, bölgenin fuarcılık kültürünün kalbinin attığı şehir olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Ağar, "Ülkemizin fuarcılık serüvenini başlatan, yıllardır sayısız ilklere imza atan ve bugün halen dünyanın en köklü fuarlarından biri olma özelliğini taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın; her geçen yıl daha fazla coşkuyla idraki için bizler de bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu yıl da fuarımız, ticaret ile kültürün, sanat ile teknolojinin, eğlence ile yeniliğin buluşma noktası olacak. Yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir alan değil, aynı zamanda milyonlara ulaşan ziyaretçisi, yüzlerce katılımcısı ile ticaretin, kültürün, sanatın ve halkımızın buluşma adresi olan İEF, bu anlamda sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir şölen özelliğini taşıyor. Türkiye'de düzenlenen birçok ihtisas fuarına da öncülük eden, girişimcilerimize yeni kapılar açan, uluslararası markalara tarih boyunca Türkiye pazarına giriş fırsatı sunan fuarımızın nesiller boyu aynı heyecanla ve aynı görkemde devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

'500'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCIYI AĞIRLIYORUZ'

Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarih boyunca gönül coğrafyamızın en önemli köprülerinden biri olan Bosna-Hersek; kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle ve beşeri yönüyle ülkemizle derin bağlara sahip. Bugün bu kardeşlik, ekonomik ve ticari iş birlikleriyle daha da güçlenmektedir. Halihazırda 1 milyar doları aşan ticaret hacmimizi daha da artırmak hedefindeyiz. Bosna-Hersek ile ilişkilerimizde daima kazan-kazan anlayışıyla hareket ediyor, ortak geçmişimizi geleceğe taşıyacak projeler için birlikte çalışıyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu iş birliğini yeni ticari bağlantılar, yeni dostluklar ve ortak yatırımlarla daha da güçlendirecek bir platform sunmaktadır. Ülkemizin uluslararası fuar tecrübesinde mihenk taşlarından birisi olan ve 1927 yılından beri düzenlenen İEF'de her yıl 1 milyona yaklaşan ziyaretçiyi, 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlıyoruz. Yabancı konuklarımız ve zengin etkinlikleri ile fuarımızı bu yıl da büyük bir gururla kutlayacağız."

'İEF, İZMİR'E DOSTLUĞUN, BARIŞIN, EĞLENCENİN YANINDA DÜNYANIN YENİLİKLERİNİ TAŞIDI'

Fuarın her yıl 1 milyon civarında ulusal ve uluslararası ziyaretçi ağırladığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kentimiz 94 yıldır fuara gururla ev sahipliği yapıyor. Onur konuğu ülkemiz bu sene Bosna-Hersek. Gastronomiden el sanatlarına, kültürel ürünlerden kent tanıtımına kadar Bosna-Hersek kültürü bizlerle olacak. Ayrıca Fransa, Fildişi Sahili, Hindistan, Ukrayna, Kamboçya gibi ülkeler burada yerlerini alıyorlar. Önümüzdeki günlerde Balkan ülkelerinin belediye başkanları aramızda olacak. Kültür ve sanat programları, konserler, tiyatro oyunları, sergiler, açık hava tiyatrosu etkinlikleri gibi pek çok faaliyete ev sahipliği yapacağız. Yeni açtığımız uzun süredir kapalı olan Göl Gazinosu gibi bazı alanlarımız fuarla birlikle sizlerle buluşacak. İEF, İzmir'e dostluğun, barışın, eğlencenin yanında dünyanın yenilikleri taşıdı. Bugün de yeni çağın, içinde bulunduğumuz yılların fuarcılık anlayışını bilerek kendine yeni roller, kimlikler kazandırmaya çalışıyor. Değişmeyen şey fuarın bir buluşma alanı olması. Biz iyiliği, dostluğu, barışı, umudu bir araya gelerek kurabileceğimizi düşünüyoruz. Burada şehir olarak Türkiye'den katılan, uluslararası konuklarımızla sadece ticareti, turizm konuşmuyoruz, dostluğu, neşeyi, coşkuyu bir arada paylaşıyoruz. Ne kadar zor günler yaşarsak yaşayalım önümüzde canımızı sıkan ne kadar zorluk olursa olsun şunu çıkarıyoruz ki; dünyayı güzellik kurtaracak, insanları sevmekle başlayacak her şey" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR-Kadir ÖZEN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,