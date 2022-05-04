İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu

İZMİR (AA) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Çiğli ilçesinde bulunan, 130 türden yaklaşık 2 bin hayvana ev sahipliği yapan park, bayramda ailesiyle güzel bir gün geçirmek isteyen İzmirliler ile bayram tatili dolayısıyla kente gelenlerden ilgi gördü.

Parka gelen çocuklar aslandan file, zürafadan kurda, timsahtan lemura pek çok türden hayvanı görmenin heyecanını yaşadı.

Ziyaretçiler, gezileri boyunca bol bol fotoğraf çekerken Türkiye'de doğan ilk fil olan ve İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın simge hayvanlarından 11 yaşındaki Asya Fili "İzmir" ve fil ailesi üyeleri, en çok ilgi gören hayvanlar arasında yer aldı.

Yoğunluk nedeniyle parkın girişinde araç kuyruğu oluştu.

İzmir'de yaşayan Murat Demirel, AA muhabirine, kayınpederinin bayram dolayısıyla İstanbul'dan ziyarete geldiğini, ailece güzel bir gün geçirmek için doğal yaşam parkını gezmek istediklerini anlattı.

Harun Çay da 4 yaşındaki kızı Deniz Ada, 7 yaşındaki oğlu Mustafa ve eşiyle güzel havayı değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Parkı her yıl mutlaka ziyaret ettiklerini belirten Çay, "Bu sene bayrama denk geldi. Çocukların en çok zürafa dikkatlerini çekiyor, boyundan dolayı sanırım. Bir de yılanları merakla izlediler." diye konuştu.

Oğlu Mustafa Çay da hayvanları görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, parkta aslan, fil, kaplan ve zürafa gördüğünü, en çok aslanı sevdiğini söyledi.

Ziyaretçi sayısının 40 bini geçmesi bekleniyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, doğal yaşam parkının İzmir'de gezilecek yerlerin başında geldiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıldır bayramları buruk geçirdiklerini kaydeden Afşin, bu yıl mutlu bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Afşin, parkı bayramın ilk günü 7 bin, ikinci günü 16 bin ziyaretçinin geldiğini aktararak, üçüncü günü de 20 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.