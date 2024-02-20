İzmir Dikili'de 15'i çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.