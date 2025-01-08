İzmir'de Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kestelli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçen Kestelli, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi" fotoğraflarına oy verdi.

Kestelli son olarak "Spor" kategorisinde tercihini İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" fotoğrafından yana kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı tek tek inceledi.

Yeldan, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" ile "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her Yer Filistin" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Başsavcı Yeldan, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin Tehdit" ve "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını seçti.

Yeldan, her yıl AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldığını belirterek, her fotoğrafta büyük emekler olduğunu kaydetti.