Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

İzmir'de Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleştirildi

İzmir'de Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kestelli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçen Kestelli, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi" fotoğraflarına oy verdi.

Kestelli son olarak "Spor" kategorisinde tercihini İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" fotoğrafından yana kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı tek tek inceledi.

Yeldan, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" ile "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her Yer Filistin" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Başsavcı Yeldan, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin Tehdit" ve "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını seçti.

Yeldan, her yıl AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldığını belirterek, her fotoğrafta büyük emekler olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
img

Antrenman videosu viral oldu
img

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
img

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.