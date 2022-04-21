Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 52 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 52 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Güncel
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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde 52 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde 52 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Akalan Gişeleri'nde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınırken, aracına el konuldu.

Jandarma, Dikili'ye bağlı Bahçeli Mahallesi'nde, 6'sı Filistin, 8'i Yemen, 4'ü İran ve 6'sı Suriye uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurdu terk etme hazırlığındayken yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.

AA / Güncel

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