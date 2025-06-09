İzmir'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı
İzmir'in Beydağ ilçesinde, yamaç paraşütü pilotu Halil İbrahim Çoban, kalkışın ardından kayalık alana düşerek yaralandı. 75 yaşındaki pilot, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.
İzmir'in Beydağ ilçesinde, kalkışın ardından kayalık alana düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu 75 yaşındaki Halil İbrahim Çoban, Beyköy dağından paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık alana düştü.
Çoban'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Çoban, sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel