İzmir'de tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı (2)

p>KONTROL ALTINDAİzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında saat 13.30 sıralarında çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.