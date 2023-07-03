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İzmir'de tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı (2)

İzmir'de tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı (2)

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p>KONTROL ALTINDAİzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında saat 13.30 sıralarında çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.

p>KONTROL ALTINDA

İzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında saat 13.30 sıralarında çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Kiraz İzmir Güncel Haberler

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