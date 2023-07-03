İzmir'de tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı (2)
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p>KONTROL ALTINDAİzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında saat 13.30 sıralarında çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında saat 13.30 sıralarında çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel