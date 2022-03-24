İZMİR'DE TAKSİMETRE GÜNCELLEME KUYRUĞU

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, taksi ücretlerinin zamlanması ile beraber, taksimetre ayarlarını güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir'de, taksi ücretlerine UKOME'nin onayıyla zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre, taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye, kilometre başına ücret 5,50 TL'den 9 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksimetre ayarlarının zamlı tarifeye göre güncellenmesi için Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'nin yanında bir çadır kurdu. Toplamda, 2 bin 823 taksinin bulunduğu kentte, taksimetre ayarlarını güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Onlarca taksi, araçlarını yolun kenarına çekerek, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bazı taksi şoförleri ise duruma tepki gösterdi. Saat 04.00'de sıraya girdiğini ve saat 13.00 itibariyle halen sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen taksi şoförü Özer Yücedağ, "Bunun daha kolay bir yönteminin bulunması lazım. Aç susuz burada bekliyoruz. Bugün gün boyu iş yapamadık. İş yapmayı da geçtim, bir an önce işimizi bitirelim de evimize gidelim diye bakıyoruz" dedi.

'2 BİN ARABA TOPLANIRSA OLMAZ'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, günlük 1000 aracın taksimetresine ayar yapıldığını belirtip, "Saat 07.30-08.00 gibi başlıyor ve akşam 19.00'a kadar sürüyor. Ancak buraya 2 bin taksi toplanırsa bu iş olmaz. Bu iş, 2,5 günde bitiyor. Genelge gereği, Türkiye'nin her yerinde bu iş böyle yapılıyor. İstanbul'da bir hafta sürüyor bu işlem. Herkes bugün gelmek zorunda değil. 1000 tane taksiyi görüp, arkasına sıraya girmek lüzumsuz. Taksimetrelerin güncellenmesi işi 26 Mart saat 12.00'ye kadar bitecek" dedi.