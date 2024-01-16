İzmir'de sahte içki operasyonu: 5 bin 300 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarmanın bir işletmeye düzenlediği operasyonda, 5 bin 300 litre sahte etil alkol ile içki üretimi ve depolanmasında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda, sahte etil alkol ürettiği belirlenen Bağyurdu Yeni Mahalle'deki bir şarap üretimi yapan işletmeye dün İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İşletmedeki aramada 5 bin 300 litre sahte etil alkol ile içki üretimi ve depolanmasında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.