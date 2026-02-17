Haberler

Alsancak'ta Sağanak Yağış Depoları ve İşyerlerini Su Bastı

İzmir'in Alsancak semtinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle zemin katlardaki iş yerleri ve apartmanlar suyla doldu. Bir iş hanında çalışan Şeyhmus Tarın, 18 yıldır her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını belirterek çözüm beklediklerini ifade etti.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sağanak sebebiyle iş yerlerinin ve apartmanların zemin katlarını su bastı. Bir iş hanının deposu da suyla doldu. İş hanının görevlisi Şeyhmus Tarın, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Tarın, "18 yıldır bu binada çalışıyorum. 18 yıldır halimiz bu. Sabahlara kadar suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Burayı bırakıp evimize gidemiyoruz. Hangi başkan gelirse gelsin böyle. 2 sene o de sular tavana kadar dolmuştu. Yağmur yağdığında korkuyorum. Durumumuz içler acısı. Bir çözüm bekliyoruz. Her sene aynı şeyi yaşamaktan bıktık" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
