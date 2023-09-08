İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpışması: Kurye hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu belirtildi.