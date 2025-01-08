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İzmir'de Meslek Yüksekokulu Kuruluyor

İzmir'de Meslek Yüksekokulu Kuruluyor
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı bir meslek yüksekokulu kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu işbirliğinin sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB), İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) bağlı meslek yüksekokulu kurulacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile İAOSB'yi ziyaret etti.

Prof. Dr. Özvar ve beraberindeki akademik heyet, İAOSB Başkanı Cenk Karace ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "İAOSB'ye açılacak meslek yüksekokulunun YÖK vizyonuna önemli katkıları olacaktır. Üniversite-sanayi işbirlikleri sayesinde sanayinin kendine özgü atmosferi içinde yetişen mezun gençlerimizin bulundukları OSB'de istihdam edilmesinde ve bilhassa ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli roller oynayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise iş insanlarının taleplerine yönelik bir yol haritası oluşturulduğunu aktardı.

Türkiye'de en yüksek istihdamı sağlayan ilk 10 OSB arasında yer alan, 22 farklı sektöre yönelik üretim gerçekleştiren İAOSB'nin 600'ü aşkın üyesiyle akademiden beklentilerini içeren bir ön izleme analizi yaptıklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Akademik çalışmaların ve araştırmaların sanayide somut ürünlere, ticari değer taşıyan fikirlere dönüşmesi ülkenin stratejik hedefleri açısından son derece önemli. Kurulmasını son derece arzu ettiğimiz meslek yüksekokulunu bu veriler ışığında inşa edeceğiz. Üniversitelerin teorik, sanayinin ise pratik bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek daha fazla verimlilik ve üretkenlik harcıyla kurulu, öğrencilerimizin yarınlarını garantiye alacak bir adımı daha atmanın heyecanı içindeyiz."

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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