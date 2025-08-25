İzmir'de Memurlar İş Bıraktı: Sosyal Denge Tazminatı Problemi

İzmir'in Konak Belediyesi'nde Tüm Yerel-Sen'e bağlı memurlar, sosyal denge tazminatları ve yan haklarını ocak ayından beri alamadıkları gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Konak Belediyesi önünde bir araya gelen memurlar, tepkilerini dile getirdi.

Açıklamayı okuyan Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle çalışanların sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Konak Belediyesi'nde her memurun alacağının 85 bin lirayı bulduğunu aktaran Bekar, şunları kaydetti:

"Bu alacakların ödenmemesi kredi kartı borçlarının, kira ve okul taksitlerinin ödenememesine ve en temel ihtiyaçların karşılanamamasına neden olmakta, emekçileri sosyal ve ekonomik çıkmaza sürüklemektedir. Belediyemizdeki 530 memur emekçisinin ve toplumdaki karşılıkları 'sizi ilgilendirmiyor, emekçiden korkmuyoruz, sesinizi duymuyoruz' diyorsanız bizlerin sesini duymayan ya da yok sayan belediye yönetimine şunları söylüyoruz. Belediye emekçisi çalışmaz ise kurumda imza atacak personel bulamayacaksınız."