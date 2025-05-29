İzmir'de Künefe Zinciri Operasyonu: 34 Gözaltı

İzmir'de Künefe Zinciri Operasyonu: 34 Gözaltı
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FETÖ/PDY'ye finansman sağlamak amacıyla kullanılan bir künefe zincirine yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, vergi kaçırarak terör örgütüne 40 milyon lira aktardıkları belirlendi.

İZMİR merkezli 5 ilde künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, paravan olarak kullanılan künefecinin piyasadan fatura toplayıp devletten vergi kaçırdığı, bu paraların da terör örgütüne ve örgüt üyelerine aktarıldığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik harekete geçildi. MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da 26 Mayıs'ta şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Adresi belirlenen 1 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalandı. Böylelikle gözaltı sayısı 34'e yükseldi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelerin tamamı, bugün adliyeye sevk edildi.

VERGİ KAÇIRMIŞLAR

Öte yandan MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin paravan olarak kullanılan künefecinin piyasadan fatura toplayıp devletten vergi kaçırdığı, bu paraların da terör örgütüne ve örgüt üyelerine aktarıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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