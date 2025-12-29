İzmir'de zimmet operasyonu; 9 şüpheli adliyede

USULSÜZLÜKLER BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ikle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ihale süreci ve mali işlemlere ilişkin çeşitli usulsüzlükler olduğu belirlendi. Raporda; İZBETON ve kooperatif arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde işin ihale bedelinin KDV dahil 167 milyon 528 bin 903 lira olarak belirlendiği ancak aynı işin aradan 1 ay dahi geçmeden KDV dahil 260 milyon 797 bin 681 lira bedelle yeniden ihale edildiği vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arsanın, kooperatif üzerine devrinin yapılmadığı, bu sebeple kooperatifin KDV muafiyetini kaybettiği vurgulandı ve bu yüzden de kurumlar vergisine tabi hale getirildiğinin altı çizildi. Kooperatifin bu süreçte 7 milyon lira ile 1 milyon lira kurumlar vergisi ödemek zorunda bırakıldığı tespit edildi.

GİDERLER KOOPERATİF BÜTÇESİNDEN KARŞILANMIŞ

Yüklenici firmanın karşılaması gereken bazı giderlerin kooperatif bütçesinden karşılandığı raporda yer aldı. Kooperatif ve yüklenici firma arasında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin imzalanan sözleşmede söz konusu bedellerin yüklenici tarafından karşılanacağının açıkça olduğu, buna rağmen kooperatif kayıtlarında bu hizmetlere ilişkin ödemelerin danışmanlık ve eğitim şirketine kooperatif tarafından yapıldığı raporda yer buldu.

3 CEP TELEFONU ALIP, KOOPERATİFE FATURA ETMİŞLER

Yüklenici firmanın karşılaması gereken elektrik faturası, su faturaları, güvenlik giderleri, kira bedelleri, stopajlar ve kule vinç masraflarının da yine kooperatif tarafından ödendiği ortaya çıktı. Kullanılan demirbaş malzemelerinin ücretinin tamamının da kooperatifin bütçesinden karşılandığı belirtilirken; 1 personeli bulunan yüklenici firmanın, 3 cep telefonu satın alıp bunları da yine kooperatife fatura ettiği tespit edildi. Genel kurul kararı olmadan birçok demirbaşın rayiç bedelinin altında satıldığı da yine raporda yer aldı.

KOMİSYON KARARI OLMADAN İHALE VERİLMİŞ

Danışmanlık ve eğitim şirketinin iş güvenliği sözleşmenin imzalandığı tarihte A.C.A.'ya ait olduğu ancak sonrasında Şenol Aslanoğlu'nun da şirkete ortak olduğu raporda yer aldı. Raporda; 18 Ocak 2022 tarihli genel kurulda ihale komisyonu kurulmasına karar verilmesine rağmen komisyonun kimlerden oluşup ve hangi usulle çalışacağına ilişkin karar alınmadığının da altı çizildi. Denetim kurulu üyelerinin ihale komisyonunda yer almadıklarını beyan ettikleri vurgulanırken, komisyonun fiilen kurulduğuna dair herhangi bir belgenin dosyaya sunulmadığı belirtildi. Bu sebeplerden ötürü yapım işinin ihale komisyonu kararı olmadan yüklenici firmaya verildiğinin altı çizildi. Öte yandan yüklenici firma yetkilisi D.C.'nin, bu görevden ayrıldıktan sonra kooperatifte yönetim kurulu üyesi olduğu da raporda yer aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,