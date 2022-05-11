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İzmir'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA - Güncel
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde doğal gaz kutusundan elektrik kablolarını çalan şüphelinin mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde doğal gaz kutusundan elektrik kablolarını çalan şüphelinin mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Tepekule Mahallesi'nde bir kişinin doğal gaz kutusundan elektrik kablosu çaldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Bekçiler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine şüpheli Zülfikar D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin doğal gaz kutusundan elektrik kablolarını çıkardığı ve bekçiler tarafından yakalandığı anlar görülüyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Güncel

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