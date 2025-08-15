İzmir'de İncir Üreticilerine Modern Kurutma Kereveti Dağıtıldı

İzmir'in Tire ilçesinde incir üreticilerine kurutma kereveti verildi.

Akmescit Mahallesi'nde yapılan incir hasadı programında, daha kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve üretici katkısı ile temin edilen 4 bin 100 plastik kurutma kereveti üreticilere teslim edildi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, incirde hem kaliteyi hem de ihracat başarısını artırmak için çalışma yaptıklarını, İzmir'in incir ihracatında öncü şehirlerden olduğunu söyledi.

İncir kurutma yöntemlerinde modern tekniklerin uygulandığını anlatan Şahin, "Artık eski usul yere sermek yerine plastik kerevetler üzerinde kurutma yöntemini yaygınlaştırıyoruz. Böylece aflatoksin oluşumunun önüne geçiyoruz. Hem üreticimiz hem tüketici kazanıyor." dedi.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu da ilçedeki 2 bin 500 üreticinin 50 bin dekarlık alanda incir yetiştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tire'nin 24 dağ köyünün tamamında incir üretimi yapıyoruz. Yıllık üretimimiz 8-10 bin ton civarında ve bunun yaklaşık yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Son yıllarda Uzakdoğu ülkelerinin de önemli pazarlar arasına girdiğini söyleyebilirim."