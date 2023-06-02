İZMİR'DE İKİ İŞ YERİNE KUMAR OPERASYONU; 96 KİŞİYE 389 BİN 280 TL CEZA

İZMİR'in Bornova ilçesinde 2 ayrı iş yerine yapılan baskında, tombalalayla kumar oynayan 96 kişi suçüstü yakalandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde 2 ayrı iş yerine yapılan baskında, tombalalayla kumar oynayan 96 kişi suçüstü yakalandı. Baskın anında çekilen görüntüde, jandarmayı karşısında görünce panik olup, kaçmaya çalışan şüpheliler dikkati çekti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka ve Gökdere mahallelerindeki 2 farklı iş yerinde tombalayla kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mayıs'ta söz konusu iki adrese operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 96 kişi suçüstü yakalandı. Operasyon anında çekilen görüntüde, kumar oynayan bazı kişilerin jandarmaları karşılarında görünce panik olup, kaçmaya çalışması dikkati çekti.

Kumar oynadığı tespit edilen 96 kişiye toplam 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi. İşletmeler mühürlendi, kumar oynamakta kullanılan

materyallere el konuldu.

DEFALARCA MÜHÜR BOZMUŞLAR

Şüpheli A.Ç. ve Ö.T. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem yapıldı. Gökdere Mahallesi'ndeki kahvehaneyi işleten A.Ç.'nin 15 kez, Yaka Mahallesi'ndeki kahvehaneyi işleten Ö.T.'nin ise 66 kez mühür bozduğu öğrenildi.