İzmir'de bilişim suçlarıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek

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İzmir'de bilişim suçlarıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla il koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başkanlığında, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bilişim suçlarına ilişkin soruşturma süreçleri, dijital delillerin değerlendirilmesi, kolluk birimleri ile finans kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Kurumlar arası eş güdüm ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çözüm önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, teknolojik gelişmelerle değişen suç yöntemleriyle mücadele, vatandaşların dijital ve finansal güvenliğinin korunması ile soruşturmaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantıya cumhuriyet savcıları, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ilgili birimlerinde görevli personel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kamu, özel ve katılım bankalarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA