İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Nisan arasında kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 17 tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 bin 444 uyuşturucu hap, 390,29 gram uyuşturucu madde, 8 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 41'i, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 9, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 154 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 366 kişiye de işlem yapıldı.