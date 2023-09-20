İzmir'de Aile Çalıştayı düzenlendi

İzmir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda aile konusu ele alındı ve çeşitli konularda bilgi verildi.

İzmir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Narlıdere Huzurevi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, aile kavramının önemine değindi.

Yapılan çalışmaların da aile yapısının çok daha yakından ele alınması gerektiğini gösterdiğini belirten Tanğlay, "Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte multidisipliner bir çalışma yapılması elzem bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü aileyi bilmek ve tanımak, eğitimi, ekonomiyi, hukuku, ruh ve beden sağlığını, bilimsel ve akademik bakış gerektiren, yereli mahalli yönden yakından değerlendirmeyi gerektiren ortak bir akla sahip olmaktan geçer." dedi.

Tanğlay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" politikasıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Bir gün süren çalıştayda katılımcılara, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" konularında bilgi verildi.