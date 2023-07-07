İzmir'de 6 kişinin öldüğü vinç kazasının ilk duruşmasında 1 tutuklama, 1 tahliye

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otel inşaatı sırasında kule vincin devrilmesiyle 6 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise yaralandığı olayda 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, 1 sanığın tahliyesine karar verirken; 1 sanığın ise tutuklanmasına hükmetti.

Bornova'da Kamil Tunca Caddesi'nde bir otel inşaatında, geçen yıl 30 Aralık'ta, saat 17.30 sıralarında, kule vinç yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi konteynerlerin üzerine düştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatını kaybetti. Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler otopsinin ardından memleketlerinde toprağa verildi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Emrullah Yolçi ve Muhammed Yolçi'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, İrfan Kasırga'nın tutuklanmasına hükmetti. Naci Özel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Heyet, duruşmadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.