İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı

İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirdi, 18 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirdi, 18 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla'da uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Belirlenen adreslere narkotik köpek ve dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 18 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Jandarma Hisarcık Urla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title