Haberler

İzmir'de Yeni Yılın İlk Gününde Sessizlik Hakim

Güncelleme:
İzmir, 2026 yılının ilk gününde cadde ve sokaklarda beklenenin aksine huzur içinde geçti. Yeni yıl kutlamalarının ardından şehirde sakinlik hakimken, bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

İZMİR, 2026 yılının ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kentte 2026 yılının ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Yeni yıl kutlamalarının ardından kentin birçok noktasında sakinlik dikkat çekti. Kent genelinde trafikte yoğunluk olmadığı görülürken, cadde ve sokaklarda zaman zaman sessizlik hakim oldu. İzmir'in en işlek semtlerinden biri olan Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta da benzer bir tablo oluştu. Bölgede çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Yeni yılın ilk gününü değerlendiren bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyüş yaptı, açık alanlarda vakit geçirdi.

Günün ilerleyen saatlerinde kentte hareketliliğin artması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
