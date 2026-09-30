İzmir Buca'da belediyeye 150 milyon TL borç iddiası nedeniyle haciz ertelendi

2 MİLYON LİRALIK ÖN ÖDEME YAPILDI

İzmir'in Buca Belediyesi'ne bir firmadan kiralanan araçlar için 150 milyon TL'nin ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi cuma gününe kadar ertelendi. Belediye yetkililerinin, 2 milyon TL tutarında ön ödeme yaptığı belirtildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu yaptığı basın açıklamasında, "Müvekkil şirketimiz tarafından borçlu belediyeye kiralanan iş makineleri, çöp kamyonları, ekskavatörler ve binek araçlara ilişkin kira bedelleri, yapılan tüm görüşmelere ve verilen ödeme sözlerine rağmen ödenmemiştir. Müvekkil şirketimiz, alacağın uzlaşma yoluyla tahsil edilebilmesi için bugüne kadar gereken tüm iyi niyeti göstermiş ve belediyeye defalarca süre tanımıştır. Ancak haciz işlemleri gündeme geldiğinde müvekkil şirketimizle iletişime geçen belediye yetkilileri, söz verdikleri tarihlere gelindiğinde iletişimi kesmiş, taahhüt ettikleri ödemeleri yapmamış ve şirketimiz her defasında yeni ödeme vaatleriyle bekletilmiştir. Belediyenin borcunu zamanında ödememesi nedeniyle müvekkil şirketimiz, ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmek için defalarca kredi kullanmak ve bunun getirdiği ağır finansman maliyetlerine katlanmak zorunda kalmıştır. Bir belediye, özel bir şirketten araç ve hizmet temin edip bunların bedelini ödemeden, sürekli yeni ödeme tarihleri vererek alacaklıyı aylarca oyalayamaz. Kamu kurumu olmak, borcu ödememenin gerekçesi olamayacağı gibi aynı zamanda bir kamu kurumu özel şirketlerin kaynaklarını belediyenin finansman aracı olarak da kullanamaz" dedi.

'CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRE VERİLDİ'

Avukat Aydoğdu açıklamasının devamında, "Gelinen noktada gerçekleştirilen haciz ve muhafaza işlemleri bir tercih değil; yerine getirilmeyen ödeme yükümlülüklerinin ve tutulmayan sözlerin kaçınılmaz hukuki sonucudur. Müvekkil şirketimizin talebi son derece açık ve nettir. Belediye, kullandığı araçların ve aldığı hizmetlerin bedelini ödemelidir. Bugüne kadar verilen sözlere rağmen borcun ödenmemesi karşısında, bugün belediye başkanı ve başkan yardımcılarının odalarında bulunan TV, klima ve hava temizleyici cihazlar haczedilmiş, belediyeye cuma gününe kadar ve son kez olmak üzere süre verilmiştir. Müvekkil şirketimizin alacağı tamamen tahsil edilinceye kadar kanunun tanıdığı tüm cebri icra yolları kararlılıkla kullanılacaktır. Borç ödenmediği sürece hukuki süreç de devam edecektir" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: SÜREÇ UZLAŞIYLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Buca Belediyesi de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Belediyemizin araç ve iş makinesi kiralama hizmetlerine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan 150 milyon TL tutarındaki borç iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu tutar, belediyemizin firmaya olan mevcut borç bakiyesini ifade etmemektedir. İlgili firma ile yapılan protokol kapsamında Mart 2026 tarihinden bu yana düzenli ödemeler gerçekleştirilmiştir. Son dönemde ise kamu hizmetlerinin aksamaması ve öncelikli olarak belediye emekçilerimizin maaş ve diğer hak ediş ödemelerinin karşılanması amacıyla, söz konusu protokol kapsamında yapılması planlanan ödemelerde kısa süreli bir aksama yaşanmıştır. Bu süreçte ilgili firmanın icra takibi başlattığı anlaşılmıştır. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda firma ile karşılıklı mutabakata varılmış olup süreç uzlaşıyla çözüme kavuşturulmuştur. Buca Belediyesi olarak kamu kaynaklarının etkin ve sorumlu kullanılması, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve tüm yükümlülüklerimizin planlı biçimde yerine getirilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Haber: Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı