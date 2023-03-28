İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Karaburun, Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Karaburun, Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında tespit edilen lastik botun durdurulduğu ve 36 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.
Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel