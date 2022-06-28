İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı - Haberler

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İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı

AA - Numan Erölmez - Güncel
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İzmir'e 3 ayrı kruvaziyer gemisi ile 2 bin 300 turist geldi.

İzmir'e 3 ayrı kruvaziyer gemisi ile 2 bin 300 turist geldi.

İtalya bandıralı Costa Venezia, Marshall Adaları bandıralı Nautica ve Seven Seas Explorer adlı kruvaziyerler 2 bin 300 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı.

Marshall Adaları bayraklı 180 metre uzunluğundaki "Nautica" Rodos Adası, "Seven Seas Explorer" ise Yunanistan'ın Gythio şehrinden hareket ederek sabah saatlerinde kente geldi.

İçerisinde 2 bin 116 kamara bulunan turistik gezinti gemisi "Costa Venezia" ise Kuşadası'ndan kent limanına öğle saatlerinde yanaştı.

Turistlerden bazıları çıkış işlemlerinin ardından Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Çeşme-Alaçatı bölgesine gitmek için limandan ayrıldı.

Turistlerin bir bölümü ise günü kent içinde gezerek değerlendirdi.

AA / Numan Erölmez - Güncel

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