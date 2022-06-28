İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı İzmir'e 3 ayrı kruvaziyer gemisi ile 2 bin 300 turist geldi. İzmir'e 3 ayrı kruvaziyer gemisi ile 2 bin 300 turist geldi. İtalya bandıralı Costa Venezia, Marshall Adaları bandıralı Nautica ve Seven Seas Explorer adlı kruvaziyerler 2 bin 300 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı. Marshall Adaları bayraklı 180 metre uzunluğundaki "Nautica" Rodos Adası, "Seven Seas Explorer" ise Yunanistan'ın Gythio şehrinden hareket ederek sabah saatlerinde kente geldi. İçerisinde 2 bin 116 kamara bulunan turistik gezinti gemisi "Costa Venezia" ise Kuşadası'ndan kent limanına öğle saatlerinde yanaştı. Turistlerden bazıları çıkış işlemlerinin ardından Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Çeşme-Alaçatı bölgesine gitmek için limandan ayrıldı. Turistlerin bir bölümü ise günü kent içinde gezerek değerlendirdi. AA / Numan Erölmez - Güncel Güncel Haberler

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