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İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir: "Türkiye'nin savunma sektöründeki performansı örnek teşkil ediyor"

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İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının örnek olduğunu belirtti ve işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

MUHAMMET TARHAN/AYŞE İREM ÇAKIR - İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Türkiye'nin savunma sektöründe sergilediği performansın "örnek" teşkil ettiğini belirtti.

Bakan Gunnarsdottir, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten memnun olduğunu dile getiren Gunnarsdottir, zirve konusunda "iyimser" düşündüğünü belirtti.

NATO zirvesinde güçlü mesajlar verileceğini kaydeden Gunnarsdottir, "Zirve sonucunda, daha birleşmiş ve daha güçlü bir NATO'nun yanı sıra NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa görmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.

Gunnarsdottir, Zirve kapsamında, Ukrayna'ya yönelik çok güçlü ve kararlı bir destek görmeyi umduğunu söyledi.

" Türkiye'nin (savunma sektöründe) yaptıkları örnek teşkil ediyor"

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisine ilişkin de Gunnarsdottir, bu kapsamda İzlanda ve diğer NATO müttefikleriyle "büyük işbirliği fırsatlarına" işaret etti.

Daha güçlü bir NATO için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu kaydeden Gunnarsdottir, " Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Gunnarsdottir, Türkiye ve İzlanda arasında işbirliğini, fırsatları değerlendirmeyi ve takip etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
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