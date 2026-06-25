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İZBETON'a yönelik soruşturmada 6 gözaltı

İZBETON'a yönelik soruşturmada 6 gözaltı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’da usulsüzlük soruşturması kapsamında eski yöneticilerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya’nın da başka suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda, resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri gerekçesiyle aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B., G.B., elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisi S.Ç. ile ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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