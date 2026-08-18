İYİ Parti'den fındıkta kota kaldırılsın çağrısı

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, "Fındık üreticimizin çığlığına kulak verelim. Emeğinin karşılığını alamayan üreticimizin bu mağduriyetine son verilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındıkta uyguladığı kota sınırının kaldırılmasını talep ediyoruz. Üreticimiz alın terinin hakkını almalı. Aradaki fark aracıların değil, çiftçimizin cebinde kalmalı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, sosyal medya hesabından "Fındık üreticimizin çığlığına kulak verelim" diyerek, şunları kaydetti:

"Terme Erenköy Mahallesi'nden üreticimiz Hüseyin Patan, 9 bin 500 metrekarelik arazisinden 2 bin kilogram fındık elde etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alabildiği halde, kota uygulaması nedeniyle sadece 980 kilogramını TMO'ya teslim edebiliyor. Geriye kalan ürününü ise mecburen tüccara, çok daha düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor. Sorunun özeti: TMO zaten düşük bir alım fiyatı açıkladı. Üstüne bir de kota sınırlaması, üreticinin elindeki fındığın önemli bir kısmını tüccara mecburen ve ucuza satmasına yol açıyor.

Piyasada fiyatlar nihayetinde TMO'nun açıkladığı fiyat üzerinden şekilleniyor; kota yüzünden TMO'ya satılamayan fındık üreticiden çok ucuza gidiyor. Oysa bu ürün ihracata gittiğinde çok daha yüksek, temmuz fiyatları üzerinden değerlenmiş oluyor. Aradaki bu fark üreticinin cebinden çıkıyor, kazananı ise aracılar oluyor. Emeğinin karşılığını alamayan üreticimizin bu mağduriyetine son verilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındıkta uyguladığı kota sınırının kaldırılmasını talep ediyoruz. Üreticimiz alın terinin hakkını almalı. Aradaki fark aracıların değil, çiftçimizin cebinde kalmalı."

Kaynak: ANKA