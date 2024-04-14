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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Tarafları itidale davet ediyoruz

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısına ilişkin, "Güvenliğin barışçıl bir şekilde üretilmeden tüketilemeyeceği gerçeğinden hareketle tarafları itidale davet ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zorlu, paylaşımında şunları ifade etti:

"İran ile İsrail arasında son iki hafta içinde yaşanan gerginliğin Ortadoğu coğrafyasını savaş ve barış arasındaki o ince 'hassas' çizgiye nasıl ittiğini ibretle takip ediyoruz.

Aynı zamanda bu iki ülke ve üçüncü taraf ülkelerin felaketler yerine istikrar ve güvenliğe öncelik verme sorumlulukları olduğunu hatırlatmak isteriz.

Güvenliğin barışçıl bir şekilde üretilmeden tüketilemeyeceği gerçeğinden hareketle tarafları itidale davet ediyoruz.

Öte yandan bu krizden Türkiye'nin çıkarması gereken dersler olduğunun altını çiziyoruz. Bölgesel ve küresel gerginliklerin kontrol dışı gelişebileceği gerçeğinden hareketle Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve toplumsal alanlarda belirsizliklere ve gerginliklere karşı hazırlık seviyesini artırması gerekmektedir.

İran veya İsrail odaklı mevcut sorunlar ile diğer bölgesel/küresel gelişmelerin göç tehlikesi başta olmak üzere ekonomi, askeri veya siyasi sonuçlara yönelik senaryoların TBMM çatısı altında çalışılması ve tartışılması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kürşad Zorlu İYİ Parti Türkiye İsrail İran Politika Güncel Haberler

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