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İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Kılıçaslan Ziyaretlerine Devam Ediyor

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İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Kılıçaslan, ASKON, Karasu esnafı, Ağrılılar Derneği ve Genç Arifiyeliler Platformu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçaslan, İl Başkanı Ahmet Uçak ve parti yöneticileriyle, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Karasu esnafı, Ağrılılar Derneği ve Genç Arifiyeliler Platformu'nu ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçaslan, ASKON ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizde ülkemizin kalkınması noktasında ortaya koyduğunuz fedakarlığı, bizler de şehrimize, insanımıza, doğamıza ve tüm yaratılmışlara karşı göstermek adına ortaya koyacağız. Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan iş insanlarımızla her daim birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımızın sözünü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Karasu ziyaretinde esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Kılıçaslan, göreve geldikleri gün esnafa destek olacak projeler üreteceklerini anlattı.

Kılıçaslan, programları kapsamında Ağrılılar Derneği ve Genç Arifiyeliler Platformu üyeleriyle de görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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