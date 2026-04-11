İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, partisinin Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, İstanbul'da saha çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, " İYİ Parti kurulduğu günden beri milletin ihtiyaçlarıyla hareket etmiş, politikalarını ona göre belirlemiştir. Saha, vatandaş, sokak önemlidir. Sokağı duymayan bir siyasetçinin siyasette muvaffak olması, doğru adım atabilmesi mümkün değil." dedi.

Partisinin Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, burada toplanan partililere seslendi.

İlçe ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Kavuncu, çalışmalarına Doğu Mahallesi'nde başladıklarını söyledi.

Kavuncu, daha sonra pazar ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Emeklimiz tabiri yerindeyse haykırıyor, çok ciddi hayat mücadelesi veriyorlar. Özellikle kirada oturan emeklimiz ayda 20 bin lirayla ayakta kalmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sahaya çıkıp vatandaşlardan duyduklarını paylaştıklarını aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:

"Özellikle gıda fiyatları konusunda çok ciddi sıkıntı var. Bu talepleri gündeme taşımaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taydık, bu hafta Pendik'teyiz. Önümüzdeki haftalarda da İl Başkanlığımızın ve ilçelerimizin planlaması dahilinde saha çalışmalarımız devam edecek. İYİ Parti kurulduğu günden beri milletin ihtiyaçlarıyla hareket etmiş, politikalarını ona göre belirlemiştir. Saha, vatandaş, sokak önemlidir. Sokağı duymayan bir siyasetçinin siyasette muvaffak olması, doğru adım atabilmesi mümkün değil. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz."

Buğra Kavuncu'ya, ziyaretinde İl Başkanı Yücel Coşkun da eşlik etti.