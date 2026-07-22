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İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Tüsiad Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile bir araya geldi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile görüştü.

Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile biraraya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ve İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlar Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.

Kaynak: ANKA
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