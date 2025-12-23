Haberler

Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... Müsavat Dervişoğlu: "Açlık Sınırının Altında Bir Asgari Ücret, Milyonlarca Vatandaşımızı Açlığa Mahkum Etmektir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücreti eleştirerek, 'Açlık sınırının altında bir asgari ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir' dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açlık sınırının altında bir asgari ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir. Bunu kime, nasıl izah edeceksiniz? Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun" ifadesini kullandı.

