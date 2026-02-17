Müsavat Dervişoğlu: Hayatını Kaybeden Maden Emekçilerimize Allah'tan Rahmet, Kederli Ailelerine Sabır ve Başsağlığı Diliyorum

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi, yaralı işçiye acil şifa temennisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sağ olarak kurtarılan işçimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.