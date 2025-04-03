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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu ve Özdağ'ı Ziyaret Edecek

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı, Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA / Güncel
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