İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Kongre Sürecini Değerlendirdi

İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, partisinin yaklaşan il kongresi sürecini ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen programda, kongre sürecinin başladığını, 2 ilçede delege seçimlerinin tamamlandığını söyledi.

İlçe kongrelerinin ardından il kongresini gerçekleştireceklerini belirten Akalın, sürecin partiye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin çok önemli bir dönemden geçtiğini ifade eden Akalın, ülke tarihinin en kritik süreçlerinden birinin yaşandığını vurguladı. Ekonomi politikalarını eleştiren Akalın, "Emeklisi, işçisi, esnafı, sanayicisi hepsi zor durumda." dedi.

Akalın, Türkiye'de başta siyaset olmak üzere her alanda büyük sorunlar bulunduğunu savundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Akalın, örgütün silah bıraktığına inanmadığını, bu sürecin yanlış olduğunu ve ülkeyi bölünmeye götüreceğini ileri sürdü.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin de kongre sürecinin başladığını, 19 Ekim'de yapılacak il kongresiyle sürecin tamamlanacağını kaydetti. Kendisinin yeniden aday olduğunu belirten Şahin, kongrelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Amatör lig kura ve fikstür çekimi yapıldı

Edirne'de, 2025/2026 futbol sezonu Edirne Süper Amatör Lig ve Edirne 1. Amatör Lig kura ve fikstür çekimi düzenlenen törenle yapıldı.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı konuşmada, yeni sezonun futbol camiasına hayırlı olmasını diledi.

Süper amatör kümede 10 ve 1. amatör kümede de 15 takımın yer aldığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ekim ayı sonu gibi maçlar başlayacak. Futbol ülkemizde en popüler olan spor dallarından birisi. Günümüzün ekonomik koşullarında amatör kulüplerin yaşaması çok zor. Şehrimizin Edirnespor'un da durumunu yakından takip ediyorsunuz. Süper amatör kümede 12 takım olması gerekiyordu ama 2 takım maddi imkansızlıklardan dolayı katılamadı. 1. Amatör kümede de 19 takım olacaktı 4 takım yine maddi imkansızlıklardan katılamadı. Şartlar çok ağırlaştı. Bu kulüpleri ayakta tutan yöneticilere teşekkür ediyoruz."