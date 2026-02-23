İyi Partili Usta'dan Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretine Tepki: "Fiyat Farkı Adı Altında Yapılan Bu Ödemeler, Milletin Sırtına Yük Oldu"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Yap-İşlet-Devret projesi kapsamında Osmangazi Köprüsü'ne Hazine'den aktarılan bütçeyi eleştirerek, "Bu çok büyük bir yolsuzluktur. Fiyat farkı adı altında yapılan bu ödemeler, milletin sırtına yük olmuştur. Geçiş sayısı karşılanıyor' deyip geçiştiremezler. Geçiş sayısı karşılanmış olsa bile fiyat farkları üzerinden yandaşa çok büyük bir transfer yapılıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Yap-İşlet-Devret projelerine Hazine'den ayrılan bütçeye ilişkin olarak, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Yap-İşlet-Devret projelerine Hazine'den çok ciddi miktarlarda para aktarılıyor. Kimilerinde garantiler, yolcu geçiş miktarı tutturulamadığı için ödeme yapılıyor kimilerinde de yolcu geçiş miktarı tutturuluyor fakat üzerine ilave ödeme yapılıyor. Avrasya Tüneli bunlardan biri. Avrasya Tüneli için yaklaşık 2 milyar TL fiyat farkı ödenecek işletici şirkete ama bundan daha da önemlisi, Osmangazi Köprüsü. Osmangazi Köprüsü'nde şu an geçiş bedeli otomobiller için 995 lira, diyelim ki bin lira ama günlük 40 bin geçen her bir araç için işletmeciye Hazine tarafından ödenen para, yaklaşık 2 bin 500 lira. Yani bunun bin lirası vatandaştan bin 500 lirası da bizim vergilerimizle Hazine tarafından karşılanıyor. Osmangazi Köprüsü için bunun 1 yıllık miktarı yaklaşık 22 milyar TL."

18,5 yıllık bir işletme dönemi için toplam aktarılacak paranın ne olacağını siz hesap edin. Hesabı yaptığımızda 18,5 yılda sadece fiyat farkı olarak yaklaşık 10 milyar dolar Osmangazi Köprüsü'nün yatırımcısına, işletmecisine Hazine para ödeyecek. Yazıktır günahtır, yapmayın. Niye peki fiyat farkı ödeniyor? Bu projeler makul projeler olmuş olsaydı işletmeye ödediğimiz para kadar vatandaştan paar alabilirdik. Bu projelerde devlete çok büyük kazıklar atıldığı için, Osmangazi Köprüsü'nde sadece 995 lirasını vatandaştan alıyorsunuz ama bin 500 lirayı da Hazine tarafından karşılamak zorunda kalınıyor çünkü geçen her araçtan işletmeci 2 bin 500 lira gibi çok yüksek bir miktarda para alıyor. Bu çok büyük bir yolsuzluktur. Fiyat farkı adı altında yapılan bu ödemeler, milletin sırtına yük olmuştur. 'Geçiş sayısı karşılanıyor' deyip geçiştiremezler. Geçiş sayısı karşılanmış olsa bile fiyat farkları üzerinden yandaşa çok büyük bir transfer yapılıyor."

Kaynak: ANKA