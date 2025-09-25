İYİ Parti'den Öcalan Açıklaması: 'Bu İhanettir'

Haber : Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, DEM Parti'nin "Komisyon, Öcalan'ı dinlemelidir" önerisine ilişkin "Meclis'in uhdesinde bir heyet toplanması, Meclis'i temsilen İmralı'ya gönderilmesini, biz gaflet ve dalalet değil doğrudan bir ihanet olarak tanımlıyoruz. Kaldı ki 50 bin Türk vatandaşının katilinin kalkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesiyle ilgili Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun çok açık bir beyanı vardı: 'Bizim cesetlerimizi çiğnemeden Öcalan denilen hain Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçemez' dedi. Biz, aynı yerde durmaya devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, DEM Parti'nin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemesi yönündeki önerisini, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Özatıcı, şunları söyledi:

"Bu bir gaflet değil ihanettir"

"Konuyla alakalı biz şunu söylüyoruz: Bu Meclis, dünya parlamentoları arasında gazi unvanına sahip olan tek meclistir. Bu gazilik ünvanını da Atatürk'ün riyasetinde İstiklal Savaşı'nda kazanmıştır. Devleti kurmuştur bu Meclis, gazi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde bir heyet toplanması, Meclis'i temsilen İmralı'ya gönderilmesini biz gaflet ve dalalet değil doğrudan bir ihanet olarak, hem Türk siyasi tarihine, Cumhuriyet tarihine ve bugüne ve geleceğe yönelik bir ihanet olarak tanımlıyoruz. Kaldı ki 50 bin Türk vatandaşının katilinin, kalkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesiyle ilgili Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun çok açık bir beyanı vardı: 'Bizim cesetlerimizi çiğnemeden Öcalan denilen hain Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçemez' dedi.

"Mersin mitingiyle birlikte Türk milletine başvuracağız"

Biz, aynı yerde durmaya devam edeceğiz. Aynı hatta savunmaya devam edeceğiz. Her gelişme aslında bu komisyonun, bu komisyon Öcalan'ı muhatap alarak gösteriyor ki merkezinde terörist başı Öcalan'ın bulunduğu bir komisyon olma hüviyetinde ve bu pazarlığın bu DEM, AKP, Cumhur İttifakı ve DEM arasındaki ve İmralı arasındaki anlaşmayı meşrulaştırmak ve topluma kabul ettirmek üzere kurulmuş bir komisyon olduğunu görüyoruz. Onun için biz bu komisyona katılmadık. Onun için komisyona katılmak yerine Mersin mitingiyle birlikte Türk milletine başvuracağız ve Türk milletiyle bir araya geleceğiz."