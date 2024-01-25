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İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız İBB Başkanlığına bağımsız aday oldu

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İYİ Partinin eski İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu. Yıldız, projelerini anlatarak gençlerin sesi olmayı ve İstanbul'da yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

İYİ Partinin eski İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu.

İYİ Partiden istifa eden Yıldız, Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında adaylığını açıklayarak projelerini anlattı.

İstanbul genelinde en öncelikli konulardan birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Yıldız, "İstanbul'da 3,5 milyon 20 yaş üstü konut var. En iyimser tahminle 1 milyonunun dönüşmesi lazım. Bu sorunun çözümü için tersine göçü teşvik etmek lazım." ifadesini kullandı.

Yıldız, Türkiye genelinde de ekonomiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını, karma bir ekonomik modeli savunduklarını, İstanbul, İzmir, Bursa gibi yerlerde serbest ekonomi politikasını desteklediklerini söyledi.

"İstanbul'da gençlerin sesi olabilmek için buradayım"

Ekibiyle Türkiye'ye yeni bir vizyon katacaklarını ve bu hedefe İstanbul'dan başlayacaklarını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"İBB için bağımsız adayım. İstanbul'da gençlerin sesi olabilmek, onların önceliklerini anlatabilmek ve vizyon getirebilmek için buradayım. Pastayı büyütmek ve buranın yaşanabilir bir şehir olmasını sağlamak için yola çıktık. Birçok projemiz var. Deprem güvenliğiyle ilgili yaşam saati projemiz var. Deprem anında insanların yardım çığlıklarının dijital olarak duyurulması üzerine. İstanbul'daki elektrik direklerini akıllı direk haline getireceğiz. Bu direkler biri silah attığında da kaza olduğunda da ambulansı ve polisi arayabilecek. Üzerinde uydu internetiyle şebekeye bağlı olmadan deprem anında insanları yaşama bağlayabilecek bir projemiz var."

İstanbul'da dijital devrim yapma hedefinde olduklarını dile getiren Yıldız, "Hiçbir gencin aç uyumadığı bir İstanbul hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Yıldız, siyasette tüm partilere aynı mesafede olduklarını, eski tarzdan ziyade dijital demokrasi gibi konularda büyük atılımlar gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Siyasette, ekonomide ve tüm alanlarda liyakate önem vereceklerine işaret eden Yıldız, gençlerin hayalini kurdukları yaşama ulaşmaları için aralıksız çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taylan Yıldız İstanbul Politika Ekonomi Güncel Haberler

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