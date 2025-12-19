Turhan Çömez'den Bugün Kocaeli'de Bulunan ve Önceki Gün Elmadağ'da Düşürülen İha'larla İlgili Tepki: 'Çelik Kubbe' İddiaları Boşa Çıkmıştır

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kocaeli'de bugün bulunan ve Ankara Elmadağ'da da önceki gün düşürülen İHA konusunda MSB'nin tatmin edici açıklama yapmadığını söyledi. Çömez, " Karadeniz'den girip 300 kilometre boyunca hava sahamızı ihlal eden bir drone'un ancak Ankara'da düşürülebilmesi 'Çelik Kubbe' iddialarını boşa çıkarmıştır" dedi.

Turhan Çömez'in TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz'den gelerek Türkiye hava sahasına giren ve Elmadağ-Çankırı hattında düşürülen İHA'nın ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşmüş bir İHA'nın vatandaşlar tarafından bulunmasına tepki gösterdi.

"'Çelik Kubbe' iddiaları boşa çıkmıştır"

Çömez,, "Karadeniz'den girip 300 kilometre boyunca hava sahamızı ihlal eden bir drone'un ancak Ankara'da düşürülebilmesi 'Çelik Kubbe' iddialarını boşa çıkarmıştır. Bu olay bir güvenlik testi mi, yoksa kontrolden çıkmış bir ihmal midir? MSB'den tatmin edici bir açıklama gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Kirli ilişkiler ve nepotizm"

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın yargı ve bürokrasideki çeteleşme iddialarına değinen Çömez, "Bu iddialar bir spekülasyon değil, devam eden soruşturmalara dayanıyor. Kamu kaynaklarının peşkeş çekildiği, liyakatsiz atamaların yapıldığı bir nepotizm düzeni kurulmuş. Türkiye'nin ne kadar kirlendiği bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

"BYD yatırımı nerede?"

Çinli BYD firmasına verilen imtiyazlara rağmen yatırımın Macaristan'a kaydığını belirten Çömez, "Manisa'da fabrika sahasını otlar bastı ancak 40 bin araç ithal edildi. Yerli sanayi ve TOGG bu plansızlıkla darbe alırken, Çinli firmalara milyarlar kazandırıldı" eleştirisinde bulundu.

"Sağlıkta talan düzeni"

Şehir hastanelerine ayrılan dev bütçeler nedeniyle aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğini savunan Çömez, "Meslektaşlarımın cebine göz dikerek, yandaşları zengin ederek sağlık sistemini yönetemezsiniz. Bu uygulamadan derhal vazgeçin" çağrısı yaptı.