Haberler

İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınayarak, iki ülkenin sıkı bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatlarına etkisini de değerlendiren Kavuncu, Meclis'te bilgilendirilme çağrısında bulundu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Azerbaycan bizim için herkesten farklı. İki devlet tek millet şiarıyla birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Azerbaycan'a yönelik bu saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, dünyanın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kaosa sürüklendiğini söyledi.

Azerbaycan topraklarına düşen füzenin gerilimi yükselttiğini belirten Kavuncu, "Azerbaycan bizim için herkesten farklı. İki devlet tek millet şiarıyla birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Azerbaycan'a yönelik bu saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Buğra Kavuncu, Orta Doğu'da bombalanan enerji kaynaklarından ötürü petrol fiyatlarının arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün gece 120 dolarları gördü. Şu anda 100 dolarlar civarında seyrediyor ama uzmanların söylediği 150 dolara kadar varabilecek bir rakamdan bahsediliyor ki şu andaki fiyat bile son 2 yılın en yüksek fiyatı. Bununla beraber Hürmüz Boğazı'nın risk altında kalmış olması, geçişlerin çok kısıtlı şekilde yapılabiliyor olması, maliyetlerdeki artışları elbette ki etkiliyor. Orta Doğu'dan Çin'e giden süper tanker kiralama ücreti 400 bin doların üstüne çıktı. Yani navlun ve sigorta fiyatları da petrolle beraber anormal seviyelerde. Bütün bu olup bitenin sadece bizi değil bütün ülkeleri etkileyeceği çok açık ve net."

Yaşanan gelişmeler kapsamında Meclis'in bilgilendirilmesi için yaptıkları çağrıyı hatırlatan Kavuncu, "Haftalar sonra sesimiz duyuldu ve nihayet Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Meclis'te bir bilgilendirme toplantısı yapacak." ifadesini kullandı.

Kavuncu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, emekli ikramiyeleri konusunda yaptığı açıklamayla emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, emekli ikramiyelerinin asgari ücretin yarısı kadar olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor