İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medyada bir video paylaştı ve Türk milletinin inancını vurguladı.

(ANKARA) – İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda, "Büyük Türk Milleti; Her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919'un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan Büyük Türk Milleti; Her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır! Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs'tır! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

Kaynak: ANKA / Güncel
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