ITC Başkanı Hasan Turan, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Turan, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Enerji yansıması" fotoğrafına oy veren Turan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hussain Ali'nin "Balondan hayaller", Spor kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğraflarını tercih etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğrafını oylayan Turan, "Deprem: Umut" kategorisinde de Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri" adlı karesini seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerini bir yıl boyunca çekmiş oldukları fotoğrafları ilgi ve şevkle incelediğini belirten Turan, fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu kaydetti.