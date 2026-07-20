Portekiz, İtalya'dan 3 adet FREMM Evo fırkateyni alacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Portekiz'in İtalya'dan FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn) Evo" projesi çerçevesinde üretilen fırkateynlerden 3 adet alacağını söyledi.

Meloni, Portekizli mevkidaşı Montenegro ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya gelirken, iki lider görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, 12 yıl aradan sonra bir Portekiz başbakanını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, bugünkü ziyaretle iki ülke arasındaki işbirliğini yeniden başlattıklarını kaydetti.

Meloni, savunma sanayisinde önemli bir sıçrama yapabileceklerini belirterek, "Portekiz makamlarının, Fincantieri tarafından üretilen 3 adet FREMM Evo fırkateyni satın alma kararından son derece memnunum." dedi.

Konuk Başbakan Montenegro da "Portekiz Donanması için İtalya'nın Fincantieri firması tarafından inşa edilecek 3 yeni FREMM Evo fırkateyne yönelik anlaşma yaklaşık 3 milyar avroluk bir yatırım anlamına geliyor." diye konuştu.

Montenegro, söz konusu anlaşmanın aynı zamanda Portekiz'in ve Avrupa'nın deniz kaynaklarını gözetleme ve koruma kapasitesine, stratejik çıkarlarının savunulmasına, uluslararası deniz seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına ve küresel serbest ticaret için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Portekiz Başbakanı ayrıca, bu anlaşmanın ekonomik açıdan da Avrupa'nın daha fazla stratejik özerklik kazanmasını, istihdam yaratma kapasitesini artırmasını, iş hacmini büyütmesini ve yeni ekonomik fırsatlar oluşturmasını hedefleyen Avrupa stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Meloni, konuğuyla beraber Ukrayna'ya desteklerini yinelediklerini dile getirirken, ayrıca İran'daki durumu da ele aldıklarını, bölgedeki gelişmelerin endişe verici olduğunu ve gerginliği azaltmak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi.